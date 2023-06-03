Официально: Лионель Месси покинул Пари Сен-Жермен

Официальный сайт "Пари Сен-Жермен" объявил, что Лионель Месси покидает клуб.

Капитан сборной Аргентины провел в парижском клубе два сезона. Лео перешел в состав чемпиона Франции из каталонской "Барселоны" летом 2021 года на правах свободного агента.

В этом сезоне на клубном уровне Месси провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и оформил 20 ассистистов.

"Пари Сен-Жермен" гордится тем, что имел в своем составе лучшего футболиста всех времен, и желает Лео новых успехов в будущем" - говорится в заявлении клуба.

В свою очередь, 35-летний форвард также сказал свое прощальное слово.

"Я хотел бы поблагодарить клуб, город Париж и его жителей за эти два года. Желаю вам всего лучшего в будущем", - сказал Месси.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил Лионеля за его игру.

"Я хотел бы поблагодарить Лео Месси за его два сезона в Париже. Видеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Френс", выигрывать титулы Лиги 1 и вдохновлять наших младших игроков - это было очень приятно. Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и Лигу 1 невозможно недооценить. И мы желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем", - сказал Нассер Аль-Хелаифи.