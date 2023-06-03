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Официально: Лионель Месси покинул Пари Сен-Жермен
Дальше возвращение в "Барселону"?
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Официальный сайт "Пари Сен-Жермен" объявил, что Лионель Месси покидает клуб.
Капитан сборной Аргентины провел в парижском клубе два сезона. Лео перешел в состав чемпиона Франции из каталонской "Барселоны" летом 2021 года на правах свободного агента.
В этом сезоне на клубном уровне Месси провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и оформил 20 ассистистов.
"Пари Сен-Жермен" гордится тем, что имел в своем составе лучшего футболиста всех времен, и желает Лео новых успехов в будущем" - говорится в заявлении клуба.
В свою очередь, 35-летний форвард также сказал свое прощальное слово.
"Я хотел бы поблагодарить клуб, город Париж и его жителей за эти два года. Желаю вам всего лучшего в будущем", - сказал Месси.
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил Лионеля за его игру.
"Я хотел бы поблагодарить Лео Месси за его два сезона в Париже. Видеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Френс", выигрывать титулы Лиги 1 и вдохновлять наших младших игроков - это было очень приятно. Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и Лигу 1 невозможно недооценить. И мы желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем", - сказал Нассер Аль-Хелаифи.
Le Paris Saint-Germain tient à remercier chaleureusement le septuple Ballon d’Or, vainqueur sous les couleurs Rouge & Bleu d’un Trophée des Champions et de deux titres de champion de France. #MerciMessi ???????? pic.twitter.com/uQrZJzfqX2— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023
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