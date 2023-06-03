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Официально: Лионель Месси покинул Пари Сен-Жермен

Франция
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(1 голосов)

Дальше возвращение в "Барселону"?

Официально: Лионель Месси покинул Пари Сен-Жермен

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Официальный сайт "Пари Сен-Жермен" объявил, что Лионель Месси покидает клуб.

Капитан сборной Аргентины провел в парижском клубе два сезона. Лео перешел в состав чемпиона Франции из каталонской "Барселоны" летом 2021 года на правах свободного агента.

В этом сезоне на клубном уровне Месси провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и оформил 20 ассистистов.

"Пари Сен-Жермен" гордится тем, что имел в своем составе лучшего футболиста всех времен, и желает Лео новых успехов в будущем" - говорится в заявлении клуба.

В свою очередь, 35-летний форвард также сказал свое прощальное слово.

"Я хотел бы поблагодарить клуб, город Париж и его жителей за эти два года. Желаю вам всего лучшего в будущем", - сказал Месси.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил Лионеля за его игру.

"Я хотел бы поблагодарить Лео Месси за его два сезона в Париже. Видеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Френс", выигрывать титулы Лиги 1 и вдохновлять наших младших игроков - это было очень приятно. Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и Лигу 1 невозможно недооценить. И мы желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем", - сказал Нассер Аль-Хелаифи.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG

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Комментарии (3)
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culesmierda (Тернопіль)
03.06.2023 в 21:02
Вже навіть рівень чемпіонату колхозу не тягне, вигнали як пса на мороз. Putaлона радіє майбутньому підсиленню
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+1
-3
Будєм разбіратся (Київ)
03.06.2023 в 21:26
Перепив «Опілля»?
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0
0
kalan-86 (Анкара)
03.06.2023 в 20:55
Всі видохнули з полегшенням, і ПСЖ і Мессі. Цей союз від початку не склався.
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