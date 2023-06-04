Мбаппе выиграл гонку бомбардиров в чемпионате Франции. Третий сезон подряд он улучшает статистику

В субботу, 3 июня, завершился чемпионат Франции по футболу. ПСЖ еще раньше обеспечил себе титул, а вот борьба за победу в гонке бомбардиров продолжалась до последнего. Достаточно неожиданную конкуренцию Килиану Мбаппе составил Александер Ляказетт из "Лиона".

Главная звезда ПСЖ в поединке с "Клермоном" даже не позволил Месси пробить пенальти в своем последнем матче за парижскую команду – Килиан исполнил 11-метровый сам и забил свой 29-й гол. А вот Ляказетт в игре с "Ниццей" промолчал, так что у него так и осталось 27 результативных ударов. Третье место занял канадец Джонатан Дэвид из "Лилля".

Таким образом, финальная пятерка гонки бомбардиров во Франции выглядит следующим образом:

Мбаппе (ПСЖ) – 29 голов Ляказетт (Лион) – 27 голов Дэвид (Лилль) – 24 гола Опенда (Ланс) – 21 гол Балогун (Реймс) – 21 гол

Отметим, что Килиан Мбаппе третий год улучшает свой сезонный показатель голов. В прошлом сезоне у него было 28 мячей, в сезоне 2020/21 – 27. Впрочем, лучший его результат – 33 гола в сезоне 2018/2019.