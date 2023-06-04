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"Мы еще не приняли решение": ПСЖ не подтвердил отставку Галтье

Франция
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Такие шаги могут быть реальностью после подведения итогов сезона.

"Мы еще не приняли решение": ПСЖ не подтвердил отставку Галтье

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Вчера известное французское издание опубликовало информацию о том, что Кристоф Галтье покинет "Пари Сен-Жермен" после завершения этого сезона. Однако в клубе информацию пока не подтвердили.

“Мы еще не приняли решения ни в отношении тренера, ни в отношении игроков. Мы не принимаем решения на эмоциях. Подведем итоги сезона, и не только по тренеру, но и по команде. Определим игроков, которые должны остаться и тех, кто должен уйти”, - передает слова спортивного директора клуба Луиша Кампуша RMC Sport.

В частности, это был комментарий Кампуша и относительно игроков, которые могут покинуть клуб. На данный момент официально известно только об уходе Лионеля Месси и Серхио Рамоса.

Отметим, что Галтье всего год поработал в ПСЖ. В прошлом сезоне он вместе с клубом победил в Суперкубке и чемпионате Франции. Кроме этого, команда покинула Лигу чемпионов и Кубок Франции на той же стадии – 1/8 финала.

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В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж) Луиш Кампуш
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Источник:
RMC Sport

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