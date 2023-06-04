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Фабрицио Романо подтвердил переход Асенсио в ПСЖ
Устно уже все согласовано
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марко Асенсио стал еще на шаг ближе к переходу в “Пари Сен-Жермен”. Как сообщил Фабрицио Романо в своем Twitter, футболист достиг полной устной договоренности с французским клубом.
Контракт между сторонами будет действовать до лета 2027 года. Он уже подписан спортивным директором ПСЖ Луишом Кампушом.
"Автограф" Асенсио под соглашением ожидается на следующей неделе. Сначала Марко должен попрощаться с болельщиками. Ранее "Реал" официально объявил об уходе полузащитника.
Для 27-летнего футболиста ПСЖ станет первым клубом вне Испании. Кроме "Реала" ранее он выступал в составах "Мальорки" и "Эспаньола".
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