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Фабрицио Романо подтвердил переход Асенсио в ПСЖ

Франция
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Устно уже все согласовано

Фабрицио Романо подтвердил переход Асенсио в ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марко Асенсио стал еще на шаг ближе к переходу в “Пари Сен-Жермен”. Как сообщил Фабрицио Романо в своем Twitter, футболист достиг полной устной договоренности с французским клубом.

Контракт между сторонами будет действовать до лета 2027 года. Он уже подписан спортивным директором ПСЖ Луишом Кампушом.

"Автограф" Асенсио под соглашением ожидается на следующей неделе. Сначала Марко должен попрощаться с болельщиками. Ранее "Реал" официально объявил об уходе полузащитника.

Для 27-летнего футболиста ПСЖ станет первым клубом вне Испании. Кроме "Реала" ранее он выступал в составах "Мальорки" и "Эспаньола".

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В статье: Реал (Мадрид) Марко Асенсио Пари Сен-Жермен (Париж) Луиш Кампуш
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