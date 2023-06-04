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Нагельсманн фаворит на должность главного тренера ПСЖ

Франция
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Анри будет ассистентом?

Нагельсманн фаворит на должность главного тренера ПСЖ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" намерен пригласить Юлиана Нагельсманна главным тренером на замену Кристофу Гальтье. Сделка быстро продвигается, об этом сообщает lequipe.fr.

Его ассистентом может стать Тьери Анри.

"Соглашение еще не достигнуто, окончательно о будет решено на следующей неделе", - добавил Фабрицио Романо.

35-летний немецкий тренер покинул "Баварию" по среди сезона и сейчас находится в поисках нового клуба.

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В статье: Тьерри Анри Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
lequipe.fr

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