Нагельсманн фаворит на должность главного тренера ПСЖ

"ПСЖ" намерен пригласить Юлиана Нагельсманна главным тренером на замену Кристофу Гальтье. Сделка быстро продвигается, об этом сообщает lequipe.fr.

Его ассистентом может стать Тьери Анри.

"Соглашение еще не достигнуто, окончательно о будет решено на следующей неделе", - добавил Фабрицио Романо.

35-летний немецкий тренер покинул "Баварию" по среди сезона и сейчас находится в поисках нового клуба.