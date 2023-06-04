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Нагельсманн фаворит на должность главного тренера ПСЖ
Анри будет ассистентом?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" намерен пригласить Юлиана Нагельсманна главным тренером на замену Кристофу Гальтье. Сделка быстро продвигается, об этом
Его ассистентом может стать Тьери Анри.
"Соглашение еще не достигнуто, окончательно о будет решено на следующей неделе", -
добавилФабрицио Романо.
35-летний немецкий тренер покинул "Баварию" по среди сезона и сейчас находится в поисках нового клуба.
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Источник:lequipe.fr
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