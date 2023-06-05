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Делегация "Аль-Хиляль" прибыла в Париж, чтобы "забрать" Месси - Источник

Франция
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Переговоры по многомиллионному контракту находятся на финальной стадии

Делегация "Аль-Хиляль" прибыла в Париж, чтобы "забрать" Месси - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французское издание AFP сообщает, что делегация саудовского клуба "Аль-Хиляль" прибыла в Париж, чтобы подписать с Лионелем Месси многомиллионный контракт.

По информации источника, "делегация из Саудовской Арави имеет лишь одну цель – вернуться с официальной договоренностью с аргентинцем".

Также сообщается, что представители "Аль-Хиляль" уже провели встречу с отцом Лео, который также является агентом футболиста.

В свою очередь другой источник заявляет, что переговоры находятся на финальной стадии. И если все будет в порядке, то 35-летний Месси подпишет контракт, а клуб объявит об этом до конца недели.

Читайте такжеОфициально: Лионель Месси покинул Пари Сен-Жермен

Напомним, вчера "Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте заявил, что аргентинский форвард покидает парижский клуб. В столице Франции Лионель провел два сезона. Месси перешел в клуб Лиги 1 из каталонской "Барселоны" летом 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Ansa

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