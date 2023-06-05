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Делегация Аль-Хиляля прибыла в Париж, чтобы "забрать" Месси - Источник
Переговоры по многомиллионному контракту находятся на финальной стадии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французское издание AFP сообщает, что делегация саудовского клуба "Аль-Хиляль" прибыла в Париж, чтобы подписать с Лионелем Месси многомиллионный контракт.
По информации источника, "делегация из Саудовской Арави имеет лишь одну цель – вернуться с официальной договоренностью с аргентинцем".
Также сообщается, что представители "Аль-Хиляль" уже провели встречу с отцом Лео, который также является агентом футболиста.
В свою очередь другой источник заявляет, что переговоры находятся на финальной стадии. И если все будет в порядке, то 35-летний Месси подпишет контракт, а клуб объявит об этом до конца недели.
Напомним, вчера "Пари Сен-Жермен" на своем официальном сайте заявил, что аргентинский форвард покидает парижский клуб. В столице Франции Лионель провел два сезона. Месси перешел в клуб Лиги 1 из каталонской "Барселоны" летом 2021 года.
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