Полузащитник Реала перейдет в ПСЖ, он достанется французскому гранду бесплатно – Романо

Испанский полузащитник Марко Асенсио сегодня, 5 июня, прибудет в Париж для прохождения медицинского обследования и подписания контракта в качестве нового игрока "Пари Сен-Жермен". Это подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Договор между сторонами будет действовать до июня 2027 года, Асенсио переезжает во Францию как свободный агент.

27-летний Асенсио – воспитанник "Мальорки", именно там он начинал свою футбольную карьеру. В структуру "Реала" Марко попал в 2015 году, один сезон он провел в "Эспаньоле" на правах аренды. С мадридцами Асенсио завоевал три золотых комплекта медалей Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Испании (2), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (3) и КЧМ (4).

