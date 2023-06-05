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Полузащитник Реала перейдет в ПСЖ, он достанется французскому гранду бесплатно – Романо
Here we go
Фото: twitter.com/marcoasensio10
Испанский полузащитник Марко Асенсио сегодня, 5 июня, прибудет в Париж для прохождения медицинского обследования и подписания контракта в качестве нового игрока "Пари Сен-Жермен". Это подтверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Договор между сторонами будет действовать до июня 2027 года, Асенсио переезжает во Францию как свободный агент.
27-летний Асенсио – воспитанник "Мальорки", именно там он начинал свою футбольную карьеру. В структуру "Реала" Марко попал в 2015 году, один сезон он провел в "Эспаньоле" на правах аренды. С мадридцами Асенсио завоевал три золотых комплекта медалей Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Испании (2), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (3) и КЧМ (4).
Marco Asensio will be in Paris today to complete medicals and sign contract as new Paris Saint-Germain player. Here we go confirmed. ???????? #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023
Contract will be valid until June 2027, joins as free agent.
Jorge Mendes will be in Paris too, as @relevo @mattemoretto reported. pic.twitter.com/v8Vcyn7Ebo
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