В Марселе открывают шампанское: Зидан отказался возглавить ПСЖ

Зинедин Зидан отказал "ПСЖ" возглавить первую команду несколько недель назад, сообщает Le Parisien. Спортивный директор клуба Луиш Кампуш провел также встречу с агентом Юлиана Нагельсманна.

Среди кандидатов также Луис Энрике , который на данный момент без работы, и Хаби Алонсо, возглавляющий "Байер".

При этом ранее сообщалось, что Алонсо готов оставить "Байер" только ради предложения из "Реала". Считается, что "Мадрид" рассматривает Хаби в качестве следующего главного тренера, после ухода Карло Анчелотти летом 2024-го.

Стоит отметить, что назначение Зинедина Зидана главным тренером "ПСЖ" вызвало бы бурю негатива во Франции. Легендарный полузащитник вырос в Марселе. Для местных болельщиков парижская команда – принципиальный соперник и фанаты сочли бы предательством подобный поворот карьеры Зинедина.

Напомним, что "ПСЖ" скорее всего уволит Кристофа Галтье в скором времени. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го.