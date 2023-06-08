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ПСЖ собирается сделать 7 трансферов этим летом. Клуб фокусируется на свободных агентах
Фэйр-плей дал сдачи
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" рассчитывает сделать как минимум 7 новых подписаний этим летом. В основном клуб собирается бесплатно подписывать свободных агентов.
Занчительная часть бюджера (60 миллионов евро) уйдет на опорника "Спортинга" Мануэля Угарте. Клуб также завершает трансфер Марко Асенсио в качестве свободного агента. Кто ещё придет – неизвестно.
Напомним, что в прошлом сезоне УЕФА оштрафовал "ПСЖ" за несоблюдение фэйр-плей. Наказание предусматривает ещё большие санкции, если нарушения продолжатся, поэтому клубу необходимо разгружать зарплатную ведомость и оптимизировать траты на новичков.
"ПСЖ" уже расстался с Месси, у которого был большой контракт, также вероятен уход Неймара. Вероятно, в случае ухода бразильца, клуб сможет позволить себе потратить больше.
???? Le #PSG aimerait RENOUVELER son effectif cet été ! Pour se faire, au moins 7 recrues sont attendues à Paris.— PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 8, 2023
????Une partie du budget (60M€) va être utilisée pour Ugarte. C’est pour cette raison que le club se concentre sur différents joueurs libres.
(L’Équipe) pic.twitter.com/QPLigGTPPJ
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