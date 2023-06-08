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ПСЖ собирается сделать 7 трансферов этим летом. Клуб фокусируется на свободных агентах

Франция
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Фэйр-плей дал сдачи

ПСЖ собирается сделать 7 трансферов этим летом. Клуб фокусируется на свободных агентах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" рассчитывает сделать как минимум 7 новых подписаний этим летом. В основном клуб собирается бесплатно подписывать свободных агентов.

Занчительная часть бюджера (60 миллионов евро) уйдет на опорника "Спортинга" Мануэля Угарте. Клуб также завершает трансфер Марко Асенсио в качестве свободного агента. Кто ещё придет – неизвестно.

Напомним, что в прошлом сезоне УЕФА оштрафовал "ПСЖ" за несоблюдение фэйр-плей. Наказание предусматривает ещё большие санкции, если нарушения продолжатся, поэтому клубу необходимо разгружать зарплатную ведомость и оптимизировать траты на новичков.

"ПСЖ" уже расстался с Месси, у которого был большой контракт, также вероятен уход Неймара. Вероятно, в случае ухода бразильца, клуб сможет позволить себе потратить больше.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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