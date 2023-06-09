Вратаря ПСЖ Рико вернули в медикаментозную кому

Голкипер " ПСЖ " Серхио Рико снова введен в состояние искусственной комы, сообщает Le Parisien.

28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там 29-летнему Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.

Рико выступает за "ПСЖ" с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан.