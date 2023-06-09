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Вратаря ПСЖ Рико вернули в медикаментозную кому
Футболист получил серьезную травму после падения с лошади
фото из свободных источников
Голкипер "
28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там 29-летнему Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.
Рико выступает за "ПСЖ" с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан.
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