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Вратаря ПСЖ Рико вернули в медикаментозную кому

Франция
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Футболист получил серьезную травму после падения с лошади

Вратаря ПСЖ Рико вернули в медикаментозную кому

фото из свободных источников

Новина українською

Голкипер "ПСЖ" Серхио Рико снова введен в состояние искусственной комы, сообщает Le Parisien.

28 мая испанский футболист получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там 29-летнему Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.

Рико выступает за "ПСЖ" с 2020 года. В прошедшем сезоне он не сыграл ни одного матча в составе парижан.

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В статье: Серхио Рико Пари Сен-Жермен (Париж)
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