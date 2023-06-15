Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе: Моя цель – остаться в ПСЖ. Я знаю, зачем так делаю
Уйдет в "Реал" бесплатно через год?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе прокомментировал свои планы на будущее. Он заявил, что хочет остаться в "ПСЖ" до окончания контракта летом 2024-го.
Напомним, что Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с клубом до лета 2025-го. Текущая сделка истекает летом 2024-го.
Считается, что игрока хочет подписать "Реал" Мадрид. Перес хотел подписать Килиана летом 2024-го и был в этом уверен. В то же время считается, что "ПСЖ" занял жесткую позицию: Мбаппе либо продлит контракт, либо уйдет за деньги этим летом.
– Собираетесь ли вы покинуть клуб?
– Я уже отвечал, уже сказал, что моя цель – остаться в "ПСЖ". Это мой единственный вариант на данный момент, я готов вернуться к новому сезону.
– Можете ли вы объяснить, почему хотите остаться до конца контракта, не продлевая его?
– Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем, – заявил нападающий.
"ПСЖ" оценил трансфер Килиана этим летом в 150 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ребров отпустит четырех игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой - СМИ
- Клуб Первой лиги снялся с соревнований из-за подрыва Каховской ГЭС. Владелец ФК получает большие убытки
- Все варианты выхода на Евро-2024. Как Ребров выведет сборную на Чемпионат Европы ВИДЕО
- Реал готов отдать за Килиана до 200 миллионов евро этим летом, но Пересу нужны гарантии
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
Новости по теме
- 00:23 Зарубежные В случае ухода Мбаппе, ПСЖ может подписать Гризманна. В его контракте прописаны отступные
- 18:18 Зарубежные ПСЖ планирует новый проект без Килиана Мбаппе. В клубе готовы к его уходу
- 16:15 Зарубежные Мбаппе: Месси – потенциально лучший игрок в истории футбола. Во Франции он не получил того уважения, которое заслуживал