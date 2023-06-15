Мбаппе: Моя цель – остаться в ПСЖ. Я знаю, зачем так делаю

Килиан Мбаппе прокомментировал свои планы на будущее. Он заявил, что хочет остаться в "ПСЖ" до окончания контракта летом 2024-го.

Напомним, что Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с клубом до лета 2025-го. Текущая сделка истекает летом 2024-го.

Считается, что игрока хочет подписать "Реал" Мадрид. Перес хотел подписать Килиана летом 2024-го и был в этом уверен. В то же время считается, что "ПСЖ" занял жесткую позицию: Мбаппе либо продлит контракт, либо уйдет за деньги этим летом.

– Собираетесь ли вы покинуть клуб?

– Я уже отвечал, уже сказал, что моя цель – остаться в "ПСЖ". Это мой единственный вариант на данный момент, я готов вернуться к новому сезону.

– Можете ли вы объяснить, почему хотите остаться до конца контракта, не продлевая его?

– Здесь объяснения не нужны. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, зачем так делаю, с этим нет проблем, – заявил нападающий.

"ПСЖ" оценил трансфер Килиана этим летом в 150 миллионов евро.