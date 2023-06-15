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Про Мбаппе хотят снять сериал. Покажут предсезонку, следующий сезон и выбор клуба летом 2024-го
Это та подноготная о которой говорил Килиан?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
О следующем сезоне нападающего "ПСЖ" Килиане Мбаппе снимут сериал, сообщает Sports Zone. Съемочная группа хочет показать предсезонку, подготовку к Евро-2024, выступление игрока на турнире, Олимпиаду и выбор следующего клуба.
Стороны ожидают, что Килиан будет выбирать клуб именно летом 2024-го. Тогда съемочная группа проведет следующий сезон с футболистом. Выход сериала намечен на август 2024-го, но может состоятся и позднее.
При этом, если Килиан перейдет в "Реал" уже этим летом, то съемки на данный момент собираются отложить. Тем не менее, сериал не обречен и возможно будет снят.
Напомним, что в недавнем интервью Килиан заявил, что его цель – остаться в "ПСЖ" на следующий сезон. Он заявил, что есть причины, почему он хочет сделать именно так, но сам их не назвал.
⚡️FLASH ZONE ⚽️— SPORTS ZONE (@SportsZone__) June 15, 2023
Nous sommes en mesure de vous confirmer que Kylian Mbappé devrait normalement tourner une série sur sa saison l’an prochain. Elle sortira en août 2024, voire même plus tard.
▫️Une équipe suivra Kylian Mbappé à partir de sa préparation estivale cet été, … pic.twitter.com/vzSQ6lZ7BL
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