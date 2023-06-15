Про Мбаппе хотят снять сериал. Покажут предсезонку, следующий сезон и выбор клуба летом 2024-го

О следующем сезоне нападающего "ПСЖ" Килиане Мбаппе снимут сериал, сообщает Sports Zone. Съемочная группа хочет показать предсезонку, подготовку к Евро-2024, выступление игрока на турнире, Олимпиаду и выбор следующего клуба.

Стороны ожидают, что Килиан будет выбирать клуб именно летом 2024-го. Тогда съемочная группа проведет следующий сезон с футболистом. Выход сериала намечен на август 2024-го, но может состоятся и позднее.

При этом, если Килиан перейдет в "Реал" уже этим летом, то съемки на данный момент собираются отложить. Тем не менее, сериал не обречен и возможно будет снят.

Напомним, что в недавнем интервью Килиан заявил, что его цель – остаться в "ПСЖ" на следующий сезон. Он заявил, что есть причины, почему он хочет сделать именно так, но сам их не назвал.