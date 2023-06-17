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ПСЖ готов продать Мбаппе в Манчестер Юнайтед, если получит приемлемое предложение

Франция
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Клуб не хочет, чтобы Килиан ушел бесплатно

ПСЖ готов продать Мбаппе в Манчестер Юнайтед, если получит приемлемое предложение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" готов продать Килиана Мбаппе в "Манчестер Юнайтед" этим летом, если предложение англичан будет приемлемым.

Согласно сообщению Sky Sports, Мбаппе не подпишет продление контракта с "ПСЖ" на один год, а это означает, что его соглашение истечет через 12 месяцев.

Приоритет чемпионов Лиги 1 состоит в том, чтобы 24-летний футболист не ушел без трансферного платежа, а это значит, что они готовы заработать на нем этим летом.

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В статье: Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Sky Sports

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