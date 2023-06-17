ПСЖ готов продать Мбаппе в Манчестер Юнайтед, если получит приемлемое предложение

"Пари Сен-Жермен" готов продать Килиана Мбаппе в "Манчестер Юнайтед" этим летом, если предложение англичан будет приемлемым.

Согласно сообщению Sky Sports, Мбаппе не подпишет продление контракта с "ПСЖ" на один год, а это означает, что его соглашение истечет через 12 месяцев.

Приоритет чемпионов Лиги 1 состоит в том, чтобы 24-летний футболист не ушел без трансферного платежа, а это значит, что они готовы заработать на нем этим летом.