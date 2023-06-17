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ПСЖ провел переговоры с Артетой на счет поста главного тренера
Парижане в активном поиске нового коуча
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский портал RMC Sport сообщает, что "Пари Сен-Жермен" провел переговоры с главным тренером лондонского "Арсенала" Микелем Артетой.
По информации источника, советник "ПСЖ" Луиш Кампуш пообщался с испанским наставником. Однако, отмечается, что шансы подписания контракта между сторонами минимальны. Поскольку Микель доволен своей работой в стане "канониров".
Среди других претендентов на пост нового коуча парижан также называют наставника "Болоньи" Тиаго Мотту и тренера "Порту" Сержиу Консейсау.
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