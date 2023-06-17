  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ провел переговоры с Артетой на счет поста главного тренера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ провел переговоры с Артетой на счет поста главного тренера

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Парижане в активном поиске нового коуча

ПСЖ провел переговоры с Артетой на счет поста главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский портал RMC Sport сообщает, что "Пари Сен-Жермен" провел переговоры с главным тренером лондонского "Арсенала" Микелем Артетой.

По информации источника, советник "ПСЖ" Луиш Кампуш пообщался с испанским наставником. Однако, отмечается, что шансы подписания контракта между сторонами минимальны. Поскольку Микель доволен своей работой в стане "канониров".

Среди других претендентов на пост нового коуча парижан также называют наставника "Болоньи" Тиаго Мотту и тренера "Порту" Сержиу Консейсау.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ готов продать Мбаппе в Манчестер Юнайтед, если английский клуб купят катарские шейхи
yellow-arrow
Дембеле опроверг слухи о переходе в ПСЖ. Он хочет продолжать играть в Барселоне
yellow-arrow
Среди запасных вариантов Марселя на должность главного тренера есть экс-наставник Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Микель Артета Пари Сен-Жермен (Париж) Луиш Кампуш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RMC

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде