ПСЖ провел переговоры с Артетой на счет поста главного тренера

Французский портал RMC Sport сообщает, что "Пари Сен-Жермен" провел переговоры с главным тренером лондонского "Арсенала" Микелем Артетой.

По информации источника, советник "ПСЖ" Луиш Кампуш пообщался с испанским наставником. Однако, отмечается, что шансы подписания контракта между сторонами минимальны. Поскольку Микель доволен своей работой в стане "канониров".

Среди других претендентов на пост нового коуча парижан также называют наставника "Болоньи" Тиаго Мотту и тренера "Порту" Сержиу Консейсау.