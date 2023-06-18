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Килиан Мбаппе заявил, что остается в ПСЖ на следующий сезон
То есть Мадриду придется подождать?
Getty Images / Global Images Ukraine
Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе заявил в интервью Telefoot, что отработает контракт с клубом до конца.
"Я останусь в ПСЖ на следующий сезон и уже в 2024-м определю свое будущее. Многое может произойти за этот год, особенно в таком клубе, как ПСЖ", - заявил Килиан.
Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" планирует продать форварда уже этим летом. Основным претендентом на Мбаппе считается мадридский "Реал", которому нужно найти замену для Бензема.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В Париж он переехал из "Монако" за 180 миллионов. За это время Килиан шесть раз становился чемпионом Франции, в составе сборной выигрывал ЧМ-2018. Он уже стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, забив 212 голов в 260 матчах.
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