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ПСЖ планирует пригласить Луиса Энрике. Переговоры на заключительной стадии
Наконец-то нашли замену Галтье?
Фото: twitter.com/SEFutbol
После завершения сезона "ПСЖ" находится в поисках нового главного тренера. L'Équipe сообщает, что сейчас ведутся переговоры бывшим тренером сборной Испании и "Барселоны" Луисом Энрике. Испанец может возглавить клуб в следующем сезоне.
По информации СМИ, коуч уже принял предложение клуба. Сейчас идут переговоры о персонале и деталях контракта.
Сам Луис Энрике никак не комментирует эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ"
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