ПСЖ планирует пригласить Луиса Энрике. Переговоры на заключительной стадии

После завершения сезона "ПСЖ" находится в поисках нового главного тренера. L'Équipe сообщает, что сейчас ведутся переговоры бывшим тренером сборной Испании и "Барселоны" Луисом Энрике. Испанец может возглавить клуб в следующем сезоне.

По информации СМИ, коуч уже принял предложение клуба. Сейчас идут переговоры о персонале и деталях контракта.

Сам Луис Энрике никак не комментирует эту ситуацию.