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ПСЖ планирует пригласить Луиса Энрике. Переговоры на заключительной стадии

Франция
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ПСЖ планирует пригласить Луиса Энрике. Переговоры на заключительной стадии

Фото: twitter.com/SEFutbol

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После завершения сезона "ПСЖ" находится в поисках нового главного тренера. L'Équipe сообщает, что сейчас ведутся переговоры бывшим тренером сборной Испании и "Барселоны" Луисом Энрике. Испанец может возглавить клуб в следующем сезоне.

По информации СМИ, коуч уже принял предложение клуба. Сейчас идут переговоры о персонале и деталях контракта.

Сам Луис Энрике никак не комментирует эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" планировало подписать на должность главного тренера Юлиана Нагельсмана. Также парижане приглашали в команду Зинедина Зидана, но француз отказался от предложения.

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В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lequipe.fr

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