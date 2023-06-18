Будущая замена Левандовскому. Витор Роке скоро присоединится к Барселоне

"Барселона" приближается к завершению сделки с нападающим "Атлетико Паранаэнсе" Витором Роке. Сумма трансфера составит 35 млн евро +10 бонусов.

С игроком клуб уже договорился, контракт подписан до 2028 года.

Бразильский нападающий хочет перейти именно в "Барселону", несмотря на предложения от других европейских клубов. Переговоры с игроком проводит Деко, поскольку считает этот трансфер приоритетным.

18-летний нападающий в этом сезоне уже провел 25 матчей за клуб. В них он смог забить 15 голов и отдать 5 ассистов.