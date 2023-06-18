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Будущая замена Левандовскому. Витор Роке скоро присоединится к Барселоне
Все же нашли деньги?
Фото: Getty Images
"Барселона" приближается к завершению сделки с нападающим "Атлетико Паранаэнсе" Витором Роке. Сумма трансфера составит 35 млн евро +10 бонусов.
С игроком клуб уже договорился, контракт подписан до 2028 года.
Бразильский нападающий хочет перейти именно в "Барселону", несмотря на предложения от других европейских клубов. Переговоры с игроком проводит Деко, поскольку считает этот трансфер приоритетным.
18-летний нападающий в этом сезоне уже провел 25 матчей за клуб. В них он смог забить 15 голов и отдать 5 ассистов.
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