Луис Энрике подпишет контракт с ПСЖ. Это сыграет ключевую роль в продолжении карьеры Неймара

Назначения Луиса Энрике главным тренером в "ПСЖ" может повлиять продолжение карьеры Неймара. Если испанский специалист придет в клуб, бразилец может остаться в команде.

У футболиста отличные отношения с Энрике со времени в "Барселоне". Также приход Луиса будет хорошей новостью для Марко Верратти, качества которого нравятся испанскому менеджеру.

Сообщается , что Энрике подпишет с клубом контракт по схеме 2+1.

Напомним, что ультрас "ПСЖ" протестовали под офисом клуба требуя ухода Неймара, Месси, Верратти и президента клуба Аль-Хелаифи.

Неймар и Энрике вместе были в "Барселоне" с 2014-го по лето 2017-го, когда оба покинули клуб. Летом 2015-го клуб завоевал требл.