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Луис Энрике подпишет контракт с ПСЖ. Это сыграет ключевую роль в продолжении карьеры Неймара
У игрока и менеджера хорошие отношения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Назначения Луиса Энрике главным тренером в "ПСЖ" может повлиять продолжение карьеры Неймара. Если испанский специалист придет в клуб, бразилец может остаться в команде.
У футболиста отличные отношения с Энрике со времени в "Барселоне". Также приход Луиса будет хорошей новостью для Марко Верратти, качества которого нравятся испанскому менеджеру.
Напомним, что ультрас "ПСЖ" протестовали под офисом клуба требуя ухода Неймара, Месси, Верратти и президента клуба Аль-Хелаифи.
Неймар и Энрике вместе были в "Барселоне" с 2014-го по лето 2017-го, когда оба покинули клуб. Летом 2015-го клуб завоевал требл.
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