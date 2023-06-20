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Луис Энрике подпишет контракт с ПСЖ. Это сыграет ключевую роль в продолжении карьеры Неймара

Франция
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У игрока и менеджера хорошие отношения

Луис Энрике подпишет контракт с ПСЖ. Это сыграет ключевую роль в продолжении карьеры Неймара

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Назначения Луиса Энрике главным тренером в "ПСЖ" может повлиять продолжение карьеры Неймара. Если испанский специалист придет в клуб, бразилец может остаться в команде.

У футболиста отличные отношения с Энрике со времени в "Барселоне". Также приход Луиса будет хорошей новостью для Марко Верратти, качества которого нравятся испанскому менеджеру.

Сообщается, что Энрике подпишет с клубом контракт по схеме 2+1.

Напомним, что ультрас "ПСЖ" протестовали под офисом клуба требуя ухода Неймара, Месси, Верратти и президента клуба Аль-Хелаифи.

Неймар и Энрике вместе были в "Барселоне" с 2014-го по лето 2017-го, когда оба покинули клуб. Летом 2015-го клуб завоевал требл.

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В статье: Неймар Луис Энрике Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lequipe.fr

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