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На войне погиб чемпион Украины по кикбоксингу

Франция
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Вечная память герою

На войне погиб чемпион Украины по кикбоксингу

Фото: yangoly-sportu.teamukraine.com.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На войне против российских террористов, защищая Украину, от вражеского снаряда погиб 23-летний кикбоксер Максим Бордусь. Об этом сообщает проект "Ангелы спорта".

Бордусь отошел в лучший из миров 11 июня этого года.

"Ежедневно приближал победу Украины с оружием в руках, но сам ее не увидит. Всегда улыбающийся и готовый прийти на помощь в любой момент – таким помнят его товарищи в спортивном кругу", - говорится в сообщении "Ангелов спорта".

Максим Бордусь становился победителем и призером турниров, а также был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO. 24 февраля 2022 года Максим добровольно мобилизовался. Сначала выполнял боевые задания в составе 112 бригады ТРО, а затем отправился на Лиманское направление. В марте 2023 Бордусь перевелся в штурмовую бригаду АЗОВ, где после двух месяцев подготовки он вместе со своим подразделением отправился на Запорожское направление, говорится на сайте электронных петиций.

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В статье: война с россией
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