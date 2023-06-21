Известно, сколько Наполи просит у ПСЖ за Осимхена. В Париже не собираются столько платить

"Наполи" просит у "ПСЖ" за трансфер нападающего Виктора Осимхена 180 миллионов евро. Французы не собираются столько платить.

Сообщается, что руководство не собирается платить столько за переход одного игрока. Трансферный бюджет увеличился в сравнении с прошлым летом, но так рисковать в клубе не будут.

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В минувшем сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром Серии А с 26-ю мячами. Всего Виктор провел 39 матчей и забил 31 гол, отдав 5 результативных передач в прошлом сезоне. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 120 миллионов евро.