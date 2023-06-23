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СМИ: Реал согласился купить Мбаппе этим летом. Мадрид заплатит 250 миллионов евро

Франция
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Перес не сдержался?

СМИ: Реал согласился купить Мбаппе этим летом. Мадрид заплатит 250 миллионов евро

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Реал" договорился с "ПСЖ" о трансфере Килиана Мбаппе. Клуб из Мадрида заплатит 200 миллионов евро + 50 миллионов в виде бонусов.

Об этом сообщает Psgcommunity.com.

Бонусные миллионы будут насчитываеться на счет парижского клуба за статистические показатели, а также завоевание Золотого мяча.

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Отмечается, что переговоры вел Флорентино Перес непосредственно с катарским владельцем "ПСЖ" шейхом Тамим ом бин Хамад Аль Тани.

Ранее стало известно, что Килиан отказался активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Соглашение с футболистом истекает через год. Француз смог бы вести переговоры о контракте с клубами уже зимой.

В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
psgcommunity.com

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.06.2023 в 04:19
Платить в итоге 250 миллионов вместо бесплатно через год? Мне конечно пихуй, не мне платить, но что-то с трудом верится, что Переса можно так обобрать
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