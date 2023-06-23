СМИ: Реал согласился купить Мбаппе этим летом. Мадрид заплатит 250 миллионов евро

"Реал" договорился с "ПСЖ" о трансфере Килиана Мбаппе. Клуб из Мадрида заплатит 200 миллионов евро + 50 миллионов в виде бонусов.

Об этом сообщает Psgcommunity.com.

Бонусные миллионы будут насчитываеться на счет парижского клуба за статистические показатели, а также завоевание Золотого мяча.

Читайте также СМИ стало известно, когда объявят о трансфере Килиана Мбаппе в Реал

Отмечается, что переговоры вел Флорентино Перес непосредственно с катарским владельцем "ПСЖ" шейхом Тамим ом бин Хамад Аль Тани.

Ранее стало известно, что Килиан отказался активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Соглашение с футболистом истекает через год. Француз смог бы вести переговоры о контракте с клубами уже зимой.

В прошлом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 41 гол и отдал 10 результативных передач.