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Официально: Марселино возглавил Марсель. Тудор уходит
Обладатель Кубка и Суперкубка Испании с разными командами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" объявил о назначении Марселино Тораля главным тренером. Игор Тудор покидает клуб.
Марселино до лета 2022-го тренировал "Атлетик" Бильбао. С ним он завоевал Суперкубок Испании в 2021-м.
Также в 2019-м Марселино стал обладателем Кубка Испании с "Валенсией".
Тудор же возглавил "Марсель" прошлым летом. Сообщалось, что им интересовались в "Ювентусе", как потенциальным сменщиком Массимиллиано Аллегри.
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Источник:om.fr
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