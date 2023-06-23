  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Официально: Марселино возглавил Марсель. Тудор уходит
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Марселино возглавил Марсель. Тудор уходит

Франция
(1 голосов)

Обладатель Кубка и Суперкубка Испании с разными командами

Официально: Марселино возглавил Марсель. Тудор уходит

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" объявил о назначении Марселино Тораля главным тренером. Игор Тудор покидает клуб.

Марселино до лета 2022-го тренировал "Атлетик" Бильбао. С ним он завоевал Суперкубок Испании в 2021-м.

Также в 2019-м Марселино стал обладателем Кубка Испании с "Валенсией".

Тудор же возглавил "Марсель" прошлым летом. Сообщалось, что им интересовались в "Ювентусе", как потенциальным сменщиком Массимиллиано Аллегри.

По теме
yellow-arrow
Мбаппе получит 250 миллионов евро, если перейдет в Реал летом 2024-го. Именно так хочет сделать Килиан
yellow-arrow
СМИ: Реал согласился купить Мбаппе этим летом. Мадрид заплатит 250 миллионов евро
yellow-arrow
Малиновский: В Житомире все ждали, когда придет кто-то и сделает команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марселино Тораль Марсель Игор Тудор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
om.fr

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде