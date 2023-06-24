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ПСЖ дал Мбаппе 2-3 недели, чтобы он определил свое будущее

Франция
(1 голосов)

В противном случае клуб сделает так, как он считает нужным

ПСЖ дал Мбаппе 2-3 недели, чтобы он определил свое будущее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Пари Сен-Жермен” обратился к Килиану Мбаппе с просьбой ответить на его будущее через две-три недели. Об этом сообщает журналист Дани Хиль в своем Twitter.

Владельцы хотят услышать точную позицию игрока, согласен ли он на продление контракта. В противном случае француз будет продан уже этим летом.

Хиль отмечает, что близкие к эмиру Катара лица объяснили Мбаппе, что другого варианта развития событий нет.

Текущий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. В последний раз он его продолжил в мае 2022-го.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов выложить за 24-летнего француза 250 миллионов евро. Больше претендентов с такими серьезными намерениями нет.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
24.06.2023 в 11:59
Хіба не зрозуміло, що Кіліан обере БАБЛО! От і виходить завдячуючи грошам футбол піднявся на новий висоти, проте ці ж гроші занепастили багато талантів!
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