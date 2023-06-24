ПСЖ дал Мбаппе 2-3 недели, чтобы он определил свое будущее

“Пари Сен-Жермен” обратился к Килиану Мбаппе с просьбой ответить на его будущее через две-три недели. Об этом сообщает журналист Дани Хиль в своем Twitter.

Владельцы хотят услышать точную позицию игрока, согласен ли он на продление контракта. В противном случае француз будет продан уже этим летом.

Хиль отмечает, что близкие к эмиру Катара лица объяснили Мбаппе, что другого варианта развития событий нет.

Текущий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. В последний раз он его продолжил в мае 2022-го.