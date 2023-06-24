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ПСЖ дал Мбаппе 2-3 недели, чтобы он определил свое будущее
В противном случае клуб сделает так, как он считает нужным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Пари Сен-Жермен” обратился к Килиану Мбаппе с просьбой ответить на его будущее через две-три недели. Об этом сообщает журналист Дани Хиль в своем Twitter.
Владельцы хотят услышать точную позицию игрока, согласен ли он на продление контракта. В противном случае француз будет продан уже этим летом.
Хиль отмечает, что близкие к эмиру Катара лица объяснили Мбаппе, что другого варианта развития событий нет.
Текущий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. В последний раз он его продолжил в мае 2022-го.
Ранее сообщалось, что
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