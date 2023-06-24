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Месси объяснил свои проблемы в ПСЖ: Адаптация была сложнее, чем ожидалось
В том числе из-за пропущенной подготовки перед сезоном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси объяснил, почему ему было тяжело после перехода во французский клуб:
"Я приехал в ПСЖ, потому что мне нравился клуб и потому, что там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там у меня будет более простая адаптация. Потому я выбрал этот клуб.
Правда в том, что адаптация получилась более сложной, чем я ожидал. Мне было тяжело адаптироваться к переменам. Плюс я приехал поздно, пропустил предсезонку. Мне и моей семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было тяжело”, - сказал Месси.
Напомним, что Лео провел по ПСЖ два сезона. В составе парижан он провел 75 матчей, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами. Во Франции Месси завоевал три трофея.
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