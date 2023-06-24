Месси объяснил свои проблемы в ПСЖ: Адаптация была сложнее, чем ожидалось

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси объяснил, почему ему было тяжело после перехода во французский клуб:

"Я приехал в ПСЖ, потому что мне нравился клуб и потому, что там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там у меня будет более простая адаптация. Потому я выбрал этот клуб.

Правда в том, что адаптация получилась более сложной, чем я ожидал. Мне было тяжело адаптироваться к переменам. Плюс я приехал поздно, пропустил предсезонку. Мне и моей семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было тяжело”, - сказал Месси.