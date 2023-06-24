  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси объяснил свои проблемы в ПСЖ: Адаптация была сложнее, чем ожидалось
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси объяснил свои проблемы в ПСЖ: Адаптация была сложнее, чем ожидалось

Франция
(1 голосов)

В том числе из-за пропущенной подготовки перед сезоном

Месси объяснил свои проблемы в ПСЖ: Адаптация была сложнее, чем ожидалось

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси объяснил, почему ему было тяжело после перехода во французский клуб:

"Я приехал в ПСЖ, потому что мне нравился клуб и потому, что там выступали мои друзья, знакомые и те, с кем я уже пересекался. Мне казалось, что там у меня будет более простая адаптация. Потому я выбрал этот клуб.

Правда в том, что адаптация получилась более сложной, чем я ожидал. Мне было тяжело адаптироваться к переменам. Плюс я приехал поздно, пропустил предсезонку. Мне и моей семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было тяжело”, - сказал Месси.

Напомним, что Лео провел по ПСЖ два сезона. В составе парижан он провел 75 матчей, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами. Во Франции Месси завоевал три трофея.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ дал Мбаппе 2-3 недели, чтобы он определил свое будущее
yellow-arrow
Лорьян собирается подписать контракт с полузащитником Лиона
yellow-arrow
Официально: Марселино возглавил Марсель. Тудор уходит
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
beinsports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде