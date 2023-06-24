Мбаппе поздравил Месси с днем рождения

Килиан Мбаппе в своем инстаграм-аккаунте поздравил Лионеля Месси с днем рождения:

"С днем рождения легенда. Желаю тебе лучшего дня в кругу семьи и друзей. Спасибо тебе за эти 2 года вместе в Париже, я многому научился от тебя как от игрока, партнера по команде, соперника и человека. Я тебе благодарен за это. Удачи тебе в твоем новом приключении.", — сказал форвард "ПСЖ" в своем посте.