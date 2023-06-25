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Месси: За два сезона у ПСЖ мы не выиграли ЛЧ. Это большое разочарование
Однако, не следует забывать о других титулах
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси подытожил свои выступления за "Пари Сен-Жермен".
"Моя цель – всегда выигрывать все. Выиграть Лигу чемпионов – одна из целей. За два сезона мы не смогли ее выиграть, это были два больших разочарования.
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Однако мы должны придавать значение тому, что мы выиграли, даже если клуб хочет выиграть именно ЛЧ", – рассказал 36-летний аргентинец.
За парижский клуб Лео выступал два сезона.
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Источник:As
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