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Месси: За два сезона у ПСЖ мы не выиграли ЛЧ. Это большое разочарование

Франция
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Однако, не следует забывать о других титулах

Месси: За два сезона у ПСЖ мы не выиграли ЛЧ. Это большое разочарование

Getty Images / Global Images Ukraine

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Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси подытожил свои выступления за "Пари Сен-Жермен".

"Моя цель – всегда выигрывать все. Выиграть Лигу чемпионов – одна из целей. За два сезона мы не смогли ее выиграть, это были два больших разочарования.

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Однако мы должны придавать значение тому, что мы выиграли, даже если клуб хочет выиграть именно ЛЧ", – рассказал 36-летний аргентинец.

За парижский клуб Лео выступал два сезона.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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