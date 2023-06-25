Месси: За два сезона у ПСЖ мы не выиграли ЛЧ. Это большое разочарование

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси подытожил свои выступления за "Пари Сен-Жермен".

"Моя цель – всегда выигрывать все. Выиграть Лигу чемпионов – одна из целей. За два сезона мы не смогли ее выиграть, это были два больших разочарования.