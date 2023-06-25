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Игнатенко может покинуть Бордо
Чтобы пройти аттестацию на следующий сезон, клуб должен найти 40 млн евро
Офіційний сайт Бордо/Автор невідомий
Чтобы пройти аттестацию на участие в следующем сезоне во французской Лиге 2, "Бордо" должен найти 40 млн евро. Одним из вариантов пополнения бюджета клуба является продажа игроков. По информации Клемана Карпентье, команду может покинуть ряд игроков, среди которых Даниил Игнатенко.
Другим вариантом является внесение определенной суммы от президента клуба Жерара Лопеса. До этого никто не тратил такое количество денег на клуб в Лиге 2.
26-летний украинец присоединился к "Бордо" в прошлом сезоне за 1 млн евро из "Шахтера". В сезоне 22/23 Даниил принял участие в 36 матчах за команду, где отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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