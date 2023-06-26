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Тренер, который отказался от работы в Шахтере, провел переговоры с Ниццей
Семья итальянца была против переезда в Украину из-за войны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Франческо Фариоли получил вариант работы из Европы. 34-летний специалист стал одним из главных кандидатов на пост коуча "Ниццы", сообщает Fotomac.
По информации источника, итальянец встречался с представителями клуба Лиги 1. Другие подробности не разглашаются.
Ранее была информация, что Франческо был близок к назначению на пост тренера "Шахтера". Однако по последним данным, сделка сорвалась из-за нежелания семьи Фариоли ехать в Украину, где идет война.
Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.
По итогам сезона-2022/23 "Ницца" заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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