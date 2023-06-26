Тренер, который отказался от работы в Шахтере, провел переговоры с Ниццей

Итальянский тренер Франческо Фариоли получил вариант работы из Европы. 34-летний специалист стал одним из главных кандидатов на пост коуча "Ниццы", сообщает Fotomac.

По информации источника, итальянец встречался с представителями клуба Лиги 1. Другие подробности не разглашаются.

Ранее была информация, что Франческо был близок к назначению на пост тренера "Шахтера". Однако по последним данным, сделка сорвалась из-за нежелания семьи Фариоли ехать в Украину, где идет война.

Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

По итогам сезона-2022/23 "Ницца" заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.