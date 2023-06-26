  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тренер, который отказался от работы в Шахтере, провел переговоры с Ниццей
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер, который отказался от работы в Шахтере, провел переговоры с Ниццей

Франция
(1 голосов)

Семья итальянца была против переезда в Украину из-за войны

Тренер, который отказался от работы в Шахтере, провел переговоры с Ниццей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер Франческо Фариоли получил вариант работы из Европы. 34-летний специалист стал одним из главных кандидатов на пост коуча "Ниццы", сообщает Fotomac.

По информации источника, итальянец встречался с представителями клуба Лиги 1. Другие подробности не разглашаются.

Ранее была информация, что Франческо был близок к назначению на пост тренера "Шахтера". Однако по последним данным, сделка сорвалась из-за нежелания семьи Фариоли ехать в Украину, где идет война.

Фариоли находится без работы с февраля, когда покинул турецкий "Аланьяспор". Он также работал в "Беневенто" и "Сассуоло" в штабе бывшего наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

По итогам сезона-2022/23 "Ницца" заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Читайте такжеПалкин: В демократическом мире все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов, поддерживают Украину
По теме
yellow-arrow
Угадайте известного футболиста по трем клубам, в которых он играл – Квиз
yellow-arrow
Игнатенко может покинуть Бордо
yellow-arrow
Месси: За два сезона у ПСЖ мы не выиграли ЛЧ. Это большое разочарование
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ницца Шахтер (Донецк) Франческо Фариоли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fotomac

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде