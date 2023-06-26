Мбаппе хочет перейти в Реал уже этим летом. Сделка пока не двигается с места

Килиан Мбаппе хочет покинуть "ПСЖ" и перейти в "Реал" уже этим летом. "Мадрид" же боится публично освещать сделку из-за срыва перехода летом 2022-го.

Поэтому Перес предпочитает говорить, что трансферная кампания уже закончена. При этом в "Мадриде" готовы сделать многое, чтобы футболист перешел этим летом.

При этом отмечается, что прогресса в сделке в последние недели не наблюдается.

Напомним, что Килиан отказался активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Сообщалось, что футболист хочет доиграть до лета 2024-го и перейти в "Реал" бесплатно. В таком случае игрок получит не только большую зарплату за год контракта, но и бонус за лояльность в "ПСЖ", а также большой подписной бонус в "Реале".

Такой расклад сделает не только сделку более дешевой для Мадрида, но и более выгодной для Мбаппе, чем переход этим летом. В таком случае "Реалу" придется заплатить 200 миллионов евро "ПСЖ", но подписного бонуса Килиану уже не будет. Зарплата француза в "Мадриде" составит около 30 миллионов евро в год.