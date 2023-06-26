  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе хочет перейти в Реал уже этим летом. Сделка пока не двигается с места
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе хочет перейти в Реал уже этим летом. Сделка пока не двигается с места

Франция
Обновлено
(1 голосов)

"Реал" боится срыва сделки

Мбаппе хочет перейти в Реал уже этим летом. Сделка пока не двигается с места

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе хочет покинуть "ПСЖ" и перейти в "Реал" уже этим летом. "Мадрид" же боится публично освещать сделку из-за срыва перехода летом 2022-го.

Поэтому Перес предпочитает говорить, что трансферная кампания уже закончена. При этом в "Мадриде" готовы сделать многое, чтобы футболист перешел этим летом.

Читайте также Мбаппе получит 250 миллионов евро, если перейдет в Реал летом 2024-го. Именно так хочет сделать Килиан

При этом отмечается, что прогресса в сделке в последние недели не наблюдается.

Напомним, что Килиан отказался активировать опцию продления контракта до лета 2025-го. Сообщалось, что футболист хочет доиграть до лета 2024-го и перейти в "Реал" бесплатно. В таком случае игрок получит не только большую зарплату за год контракта, но и бонус за лояльность в "ПСЖ", а также большой подписной бонус в "Реале".

Такой расклад сделает не только сделку более дешевой для Мадрида, но и более выгодной для Мбаппе, чем переход этим летом. В таком случае "Реалу" придется заплатить 200 миллионов евро "ПСЖ", но подписного бонуса Килиану уже не будет. Зарплата француза в "Мадриде" составит около 30 миллионов евро в год.

По теме
yellow-arrow
Угадайте известного футболиста по трем клубам, в которых он играл – Квиз
yellow-arrow
Тренер, который отказался от работы в Шахтере, провел переговоры с Ниццей
yellow-arrow
Игнатенко может покинуть Бордо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде