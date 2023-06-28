Эдуард Соболь остался без главного тренера

Французский специалист Фредрик Антонетти покинуть должность главного тренера "Страсбур". Как сообщает клубная пресс-служба, коуч и клуб достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.

Антонетти возглавил команду в феврале 2023 года. За это время наставник провел во главе эльзасцев 15 матчей (6 побед, 4 ничьих и 5 поражений). По итогам сезона-2022/23 "Страсбур" финишировал на 15-м месте турнирной таблицы Лиги 1.

Ранее стало известно, что американская инвестиционная компания Clearlake Capital, владеющая "Челси", приобрела французский клуб. Также напомним, что за"Страсбур" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.