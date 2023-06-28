Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдуард Соболь остался без главного тренера
Фредрик Антонетти покинул "Страсбург"
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
Французский специалист Фредрик Антонетти покинуть должность главного тренера "Страсбур". Как сообщает клубная пресс-служба, коуч и клуб достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества.
Антонетти возглавил команду в феврале 2023 года. За это время наставник провел во главе эльзасцев 15 матчей (6 побед, 4 ничьих и 5 поражений). По итогам сезона-2022/23 "Страсбур" финишировал на 15-м месте турнирной таблицы Лиги 1.
Ранее стало известно, что американская инвестиционная компания Clearlake Capital, владеющая "Челси", приобрела французский клуб. Также напомним, что за"Страсбур" выступает украинский защитник Эдуард Соболь.
Популярное сейчас
- Закончили на втором месте. Украина U-21 - Испания U-21 2:2. Видео голов и обзор матча
- Молодежка Ротаня в 1/4 финала Евро. Известны потенциальные соперники
- Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча молодежного Евро
- Тренер, который отказался от работы в Шахтере, провел переговоры с Ниццей
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
Новости по теме
- 17:57 Зарубежные Лига 1. Страсбур Соболя и Брест сохраняют прописку, Ренн приблизился к Лиллю
- 20:05 Зарубежные Лига 1. Камбек Монако во 2-м тайме оставил Страсбур в опасной близости от зоны вылета
- 23:44 Зарубежные Марсель – Страсбур 2:2. Провансальцы растеряли солидный перевес в первом украинском дерби Лиги 1