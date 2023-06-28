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Отмывание денег в Нанте: арестованы агенты и сын владельца клуба

Франция
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У "Канареек" большие неприятности

Отмывание денег в Нанте: арестованы агенты и сын владельца клуба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Laine

Новина українською

Громкий скандал разразился на днях во французском "Нанте".

Еще вчера под стражу были взяты агенты игроков "Канареек" - по информации L’Equipe речь идет про Бакари Саного и Йоакима Батика.

Полиция уже сообщила, что расследование касается фактов "незаконного осуществления агентской деятельности", "подделки документов", "нецелевого использования корпоративных активов", "налогового мошенничества и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами".

Сегодня показания по делу должен был давать заместитель гендиректора "Нанта" и по совместительству сын владельца клуба Вальдемара Кита Франк - и его тоже арестовали.

В ближайшее время ожидается допрос и, собственно, мсье Вальдемара, который владеет "Нантом" с 2007 года. Последнее время Франк был его правой рукой в клубе.

В минувшем сезоне "Нант" добрался до финала Кубка Франции, вышел из группы ЛЕ, но при этом едва избежал вылета в Лигу 2.

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В статье: Нант Вальдемар Кита
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Источник:
L'Equipe

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