Отмывание денег в Нанте: арестованы агенты и сын владельца клуба

Громкий скандал разразился на днях во французском "Нанте".

Еще вчера под стражу были взяты агенты игроков "Канареек" - по информации L’Equipe речь идет про Бакари Саного и Йоакима Батика.

Полиция уже сообщила, что расследование касается фактов "незаконного осуществления агентской деятельности", "подделки документов", "нецелевого использования корпоративных активов", "налогового мошенничества и отмывания денег с отягчающими обстоятельствами".

Сегодня показания по делу должен был давать заместитель гендиректора "Нанта" и по совместительству сын владельца клуба Вальдемара Кита Франк - и его тоже арестовали.

В ближайшее время ожидается допрос и, собственно, мсье Вальдемара, который владеет "Нантом" с 2007 года. Последнее время Франк был его правой рукой в клубе.

В минувшем сезоне "Нант" добрался до финала Кубка Франции, вышел из группы ЛЕ, но при этом едва избежал вылета в Лигу 2.