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ПСЖ хочет предложить контракт Мбаппе на несколько лет с обязательством отпустить его в 2024-м в Реал
Сейчас клуб ведет переговоры с мамой Килиана
Твіттер ПСЖ/Автор невідомий
"ПСЖ" 30-го июня проведет переговоры с представителями Килиана Мбаппе по поводу выхода из той тупиковой ситуации, в которой стороны оказались. Со стороны клуба будет президент Нассер Аль-Хелаифи, а со стороны игрока, помимо прочего, будет присутствовать его мать и агент Файза Ламари.
Если будет принято решение отпустить Килиана этим летом, то "Реал" сделает предложение, но если запросы "ПСЖ" будут соответствовать рынку.
При этом "ПСЖ" может предложить игроку контракт на 2-3 года с обязательством отпустить его следующим летом в "Реал", если поступит предложение. Таким образом "ПСЖ" хочет обезопасить себя от ухода игрока бесплатно следующим летом.
Напомним, что Мбаппе хочет доиграть в "ПСЖ" сезон, чтобы получить 110+ миллионов подписного бонуса от "Мадрида" следующим летом, а также 90 миллионов евро бонуса за лояльность от "Парижа" и 60 миллионов зарплаты от французского клуба. В Мадриде Мбаппе будет получать в два раза меньше.
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