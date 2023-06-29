ПСЖ хочет предложить контракт Мбаппе на несколько лет с обязательством отпустить его в 2024-м в Реал

"ПСЖ" 30-го июня проведет переговоры с представителями Килиана Мбаппе по поводу выхода из той тупиковой ситуации, в которой стороны оказались. Со стороны клуба будет президент Нассер Аль-Хелаифи, а со стороны игрока, помимо прочего, будет присутствовать его мать и агент Файза Ламари.

Если будет принято решение отпустить Килиана этим летом, то "Реал" сделает предложение, но если запросы "ПСЖ" будут соответствовать рынку.

При этом "ПСЖ" может предложить игроку контракт на 2-3 года с обязательством отпустить его следующим летом в "Реал", если поступит предложение. Таким образом "ПСЖ" хочет обезопасить себя от ухода игрока бесплатно следующим летом.

Напомним, что Мбаппе хочет доиграть в "ПСЖ" сезон, чтобы получить 110+ миллионов подписного бонуса от "Мадрида" следующим летом, а также 90 миллионов евро бонуса за лояльность от "Парижа" и 60 миллионов зарплаты от французского клуба. В Мадриде Мбаппе будет получать в два раза меньше.