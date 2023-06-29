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Во Франции сохранили запрет на ношение хиджаба на стадионах, несмотря на общественное негодование

Франция
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Не помогло даже вмешательство политиков

Во Франции сохранили запрет на ношение хиджаба на стадионах, несмотря на общественное негодование

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images

Новина українською

Государственный совет сохранил запрет на ношение хиджаба на официальных футбольных соревнованиях. Общественный докладчик требует отменить статью регламента, которая запрещает ношение предметов одежды, выражающих религиозную пренадлежность.

Высший административный суд зачявил, что "запрет, введенный Федерацией футбола Франции (FFF), адаптирован и соразмерен".

"Государственный совет напоминает, что принцип нейтралитета государственной службы применяется к спортивным федерациям, которые приравниваются к государственной службе. Их работники и в более широком смысле люди, над которыми они имеют власть, должны воздерживаться от любого проявления своих личных убеждений и мнений", – говорится в заявлении суда.

Общественный докладчик пошел на встречу организации Хиджабуз, которая подала апелляцию в Федерацию футбола Франции. Они жалуются, что футболистки не могут выступать в хиджабе.

Докладчик считает, что в ношении хиджаба нет прозелитизма (желания залучить большее количество приверженцев какой-то идеологии).

На фоне обещственной дискуссии, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера допускала "эволюцию права" в этом аспекте. При этом Премьер-министр страны Элизабет Борн во время Национального собрания заявила, что правительство мобилизовано, чтобы защищать секуляризм в спорте.

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Источник:
lequipe.fr

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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
29.06.2023 в 22:03
нужно запретить выражать религиозную принадлежность с помощью одежды...
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