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Неймар писал американской модели. Она опубликовала скриншот: Устала видеть сообщения от парней с женами
Недавно Неймар извинялся за измену перед своей девушкой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Неймар, после того как публично принес извинения перед своей девушкой за измену, писал модели Селести Брайт. Блогерка опубликовала скриншот сообщения от бразильца и критически высказалась по поводу ситуации.
Футболист ответил на историю апплодирующим эмодзи.
"Я прежде не знала, кто этот человек. Я просто устала видеть такое количество личных сообщений от парней с девушками или женами. Он не один такой.
Думаю, что остальные девушки тоже должны придавать подобным вещам большую огласку. Парни, будьте лучше, мы заслуживаем большего", – написала Селести.
На прошлой неделе Неймар принес публичные извинения перед своей девушкой Бруной Бьянкарди за измену. Она простила футболиста и сейчас готовится к родам, которые запланированы на август.
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