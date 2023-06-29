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Неймар писал американской модели. Она опубликовала скриншот: Устала видеть сообщения от парней с женами

Франция
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Недавно Неймар извинялся за измену перед своей девушкой

Неймар писал американской модели. Она опубликовала скриншот: Устала видеть сообщения от парней с женами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар, после того как публично принес извинения перед своей девушкой за измену, писал модели Селести Брайт. Блогерка опубликовала скриншот сообщения от бразильца и критически высказалась по поводу ситуации.

Футболист ответил на историю апплодирующим эмодзи.

"Я прежде не знала, кто этот человек. Я просто устала видеть такое количество личных сообщений от парней с девушками или женами. Он не один такой.

Думаю, что остальные девушки тоже должны придавать подобным вещам большую огласку. Парни, будьте лучше, мы заслуживаем большего", – написала Селести.

На прошлой неделе Неймар принес публичные извинения перед своей девушкой Бруной Бьянкарди за измену. Она простила футболиста и сейчас готовится к родам, которые запланированы на август.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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