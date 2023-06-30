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Ницца назначила тренером молодого итальянца, которого связывали с Шахтером
Франческо Фариоли получил важный шанс
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency
"Ницца" объявила о назначении главным тренером малоизвестного итальянца Франческо Фариоли. Детали сделки не разглашаются.
34-летний специалист ранее тренировал только турецкие "Фатих Карагюмрюк" (2021) и "Аланьяспор" (2021-23), а еще долгое время ассистировал Роберто Де Дзерби в разных клубах.
В "Ницце" он заменит на посту тренера Дидье Дигара, который возглавлял команду с зимы, но не смог вывести в еврокубки - только 9-е место в Лиге 1.
Отметим, что ранее СМИ связывали Фариоли с "Шахтером", но семья тренера якобы отказалась ехать в воюющую Украину.
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