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Ницца назначила тренером молодого итальянца, которого связывали с Шахтером

Франция
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Франческо Фариоли получил важный шанс

Ницца назначила тренером молодого итальянца, которого связывали с Шахтером

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency

Новина українською

"Ницца" объявила о назначении главным тренером малоизвестного итальянца Франческо Фариоли. Детали сделки не разглашаются.

34-летний специалист ранее тренировал только турецкие "Фатих Карагюмрюк" (2021) и "Аланьяспор" (2021-23), а еще долгое время ассистировал Роберто Де Дзерби в разных клубах.

В "Ницце" он заменит на посту тренера Дидье Дигара, который возглавлял команду с зимы, но не смог вывести в еврокубки - только 9-е место в Лиге 1.

Отметим, что ранее СМИ связывали Фариоли с "Шахтером", но семья тренера якобы отказалась ехать в воюющую Украину.

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В статье: Ницца Франческо Фариоли
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Источник:
ФК "Ницца"

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