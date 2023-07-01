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Марсель объявил о трансфере полузащитника Атлетико

Франция
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Марсель объявил о трансфере полузащитника Атлетико

Твіттер Марселя/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник Джеффри Кондогбия стал игроком "Марселя". Об этом французский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Об условиях контракта "провансальцы" не отметили. Ранее Фабрицио Романо указывал, что соглашение между футболистом и клубом будет подписано на четыре сезона. "Марсель" заплатит "Атлетико" за 30-летнего футболиста восемь миллионов евро.

Кондогбия является воспитанником французского "Ланса". Он также выступал за юношеские и молодежные сборные Франции, однако впоследствии стал игроком сборной Центральноафриканской Республики, а затем и капитаном этой команды.

Кроме "Атлетико" полузащитник ранее выступал за "Севилью", "Монако", "Интер" и "Валенсию". В еврокубках он провел 33 матча, 30 из которых – в Лиге чемпионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Джеффри Кондогбия Марсель
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