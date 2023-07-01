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Марсель объявил о трансфере полузащитника Атлетико
Небольшая сумма за такого игрока
Твіттер Марселя/Автор невідомий
Полузащитник Джеффри Кондогбия стал игроком "Марселя". Об этом французский клуб сообщил на своем официальном сайте.
???? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????? est olympien ! ????— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 30, 2023
Le milieu de terrain ???????? est ???????? ????????????????????????̀???????? ???????????????????????? de l’#OdysséeMASSALIA 23/24 ????????⚪️ pic.twitter.com/jZL6MO8cfg
Об условиях контракта "провансальцы" не отметили. Ранее Фабрицио Романо указывал, что соглашение между футболистом и клубом будет подписано на четыре сезона. "Марсель" заплатит "Атлетико" за 30-летнего футболиста восемь миллионов евро.
Кондогбия является воспитанником французского "Ланса". Он также выступал за юношеские и молодежные сборные Франции, однако впоследствии стал игроком сборной Центральноафриканской Республики, а затем и капитаном этой команды.
Кроме "Атлетико" полузащитник ранее выступал за "Севилью", "Монако", "Интер" и "Валенсию". В еврокубках он провел 33 матча, 30 из которых – в Лиге чемпионов.
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