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ПСЖ вскоре полностью оформит трансфер 22-летнего корейского таланта

Франция
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Он играл против Украины в финале молодежного Чемпионата мира

ПСЖ вскоре полностью оформит трансфер 22-летнего корейского таланта

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" сделал шаг к подписанию контракта с корейским вингером Каном-Ин Ли.

Как сообщает Фабрицио Романо, все вовлеченные в переговоры стороны продолжают быть уверенными в том, что соглашение будет закрыто в ближайшее время.

Сейчас есть устное соглашение между ПСЖ и клубом корейца "Мальоркой". Впоследствии должно состояться и его официальное подписание.

Отмечается, что Кан-ин Ли уже прошел медосмотр для перехода в парижский клуб.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает корейца в 22 млн евро. Добавим, что в 2021 году он присоединился к "Мальорке" на правах свободного агента.

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В статье: Мальорка Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Fabrizio Romano

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