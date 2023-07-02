ПСЖ вскоре полностью оформит трансфер 22-летнего корейского таланта

"Пари Сен-Жермен" сделал шаг к подписанию контракта с корейским вингером Каном-Ин Ли.

Как сообщает Фабрицио Романо, все вовлеченные в переговоры стороны продолжают быть уверенными в том, что соглашение будет закрыто в ближайшее время.

Сейчас есть устное соглашение между ПСЖ и клубом корейца "Мальоркой". Впоследствии должно состояться и его официальное подписание.

Отмечается, что Кан-ин Ли уже прошел медосмотр для перехода в парижский клуб.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает корейца в 22 млн евро. Добавим, что в 2021 году он присоединился к "Мальорке" на правах свободного агента.