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ПСЖ вскоре полностью оформит трансфер 22-летнего корейского таланта
Он играл против Украины в финале молодежного Чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" сделал шаг к подписанию контракта с корейским вингером Каном-Ин Ли.
Как сообщает Фабрицио Романо, все вовлеченные в переговоры стороны продолжают быть уверенными в том, что соглашение будет закрыто в ближайшее время.
Сейчас есть устное соглашение между ПСЖ и клубом корейца "Мальоркой". Впоследствии должно состояться и его официальное подписание.
Отмечается, что Кан-ин Ли уже прошел медосмотр для перехода в парижский клуб.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает корейца в 22 млн евро. Добавим, что в 2021 году он присоединился к "Мальорке" на правах свободного агента.
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