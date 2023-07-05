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Официально: ПСЖ уволил главного тренера
Событие, которое ожидали
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион Франции, "Пари Сен-Жермен", на официальном сайте объявил о расставании с главным тренером первой команды Кристофом Галтье.
"Клуб хочет подчеркнуть профессионализм и преданность тренера, что позволило "красно-синим" выиграть одиннадцатый исторический титул чемпиона Франции, а также Суперкубок Франции, - говорится в сообщении клуба. - Столичный клуб с первого тура чемпионата возглавил Лигу 1 и до завершения сезона никому не отдал лидерство, что произошло впервые в истории.
Под руководством Галтье "Пари Сен-Жермен" выиграл свой одиннадцатый чемпионский титул и стал самым титулованным клубом страны по этому показателю.
"ПСЖ" благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Алексияку и Жоао Сакраменто за проявляющиеся в течение всего сезона профессионализм и преданность и желает им наилучшего в будущей карьере".
Напомним, Кристоф Галтье возглавил "ПСЖ" летом прошлого года. Несмотря на победу в Лиге 1, он не справился с главной задачей от владельцев клуба: победой в Лиге чемпионов. В главном еврокубковом соревновании парижане вылетели от "Баварии" на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей 0:3.
СМИ утверждают, что
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