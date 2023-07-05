Официально: ПСЖ уволил главного тренера

Чемпион Франции, "Пари Сен-Жермен", на официальном сайте объявил о расставании с главным тренером первой команды Кристофом Галтье.

"Клуб хочет подчеркнуть профессионализм и преданность тренера, что позволило "красно-синим" выиграть одиннадцатый исторический титул чемпиона Франции, а также Суперкубок Франции, - говорится в сообщении клуба. - Столичный клуб с первого тура чемпионата возглавил Лигу 1 и до завершения сезона никому не отдал лидерство, что произошло впервые в истории.

Под руководством Галтье "Пари Сен-Жермен" выиграл свой одиннадцатый чемпионский титул и стал самым титулованным клубом страны по этому показателю.

"ПСЖ" благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Алексияку и Жоао Сакраменто за проявляющиеся в течение всего сезона профессионализм и преданность и желает им наилучшего в будущей карьере".