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Официально: ПСЖ уволил главного тренера

Франция
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Событие, которое ожидали

Официально: ПСЖ уволил главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Франции, "Пари Сен-Жермен", на официальном сайте объявил о расставании с главным тренером первой команды Кристофом Галтье.

"Клуб хочет подчеркнуть профессионализм и преданность тренера, что позволило "красно-синим" выиграть одиннадцатый исторический титул чемпиона Франции, а также Суперкубок Франции, - говорится в сообщении клуба. - Столичный клуб с первого тура чемпионата возглавил Лигу 1 и до завершения сезона никому не отдал лидерство, что произошло впервые в истории.

Под руководством Галтье "Пари Сен-Жермен" выиграл свой одиннадцатый чемпионский титул и стал самым титулованным клубом страны по этому показателю.

"ПСЖ" благодарит Кристофа Галтье, а также его помощников Тьерри Алексияку и Жоао Сакраменто за проявляющиеся в течение всего сезона профессионализм и преданность и желает им наилучшего в будущей карьере".

Напомним, Кристоф Галтье возглавил "ПСЖ" летом прошлого года. Несмотря на победу в Лиге 1, он не справился с главной задачей от владельцев клуба: победой в Лиге чемпионов. В главном еврокубковом соревновании парижане вылетели от "Баварии" на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей 0:3.

СМИ утверждают, что новым главным тренером "Пари Сен-Жермен" станет испанский специалист Луис Энрике.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.07.2023 в 12:31
Слабенький тренер....не виграв ЛЧ...Треба його запросити до Динамо, може хоч чемпіонат виграє....
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