Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ представил нового главного тренера
Бывший наставник испанской сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" представил общественности нового главного тренера. Им стал испанский специалист Луис Энрике.
Стороны подписали контракт на два года.
53-летний Луис Энрике начал свою тренерскую карьеру в 2008 году с резервной команды "Барселоны". Он лишь однажды тренировал коллектив за пределами Испании: в 2011 – 2012 годах специалист возглавлял "Рому". Кроме римлян на взрослом уровне, Энрике также работал с "Сельтой", "Барселоной", а также дважды со сборной Испании.
Напомним, что "ПСЖ" в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом страны. Однако в главном турнире для владельцев клуба – Лиге чемпионов – провалился. В 1/8 финала еврокубка парижане вылетели от "Баварии" с общим счетом по сумме двух игр 0:3.
Популярное сейчас
- Испания U21 - Украина U21: где и когда смотреть онлайн полуфинал молодежного чемпионата Европы
- "ВСУ не использовали весь потенциал". Генштаб и командующие рассказали о ходе контрнаступления
- В Бразилии подтвердили назначение Анчелотти главным тренером сборной
- ПСЖ вскоре полностью оформит трансфер 22-летнего корейского таланта
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО