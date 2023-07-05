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ПСЖ представил нового главного тренера

Франция
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Бывший наставник испанской сборной

ПСЖ представил нового главного тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" представил общественности нового главного тренера. Им стал испанский специалист Луис Энрике.

Стороны подписали контракт на два года.

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53-летний Луис Энрике начал свою тренерскую карьеру в 2008 году с резервной команды "Барселоны". Он лишь однажды тренировал коллектив за пределами Испании: в 2011 – 2012 годах специалист возглавлял "Рому". Кроме римлян на взрослом уровне, Энрике также работал с "Сельтой", "Барселоной", а также дважды со сборной Испании.

Напомним, что "ПСЖ" в прошлом сезоне в очередной раз стал чемпионом страны. Однако в главном турнире для владельцев клуба – Лиге чемпионов – провалился. В 1/8 финала еврокубка парижане вылетели от "Баварии" с общим счетом по сумме двух игр 0:3.

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В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен (Париж)
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