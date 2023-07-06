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ПСЖ объявил о трансфере экс-звезды Реала

Франция
(1 голосов)

Испанский хавбек перебрался в Лигу 1

ПСЖ объявил о трансфере экс-звезды Реала

Фото: psg.fr

Новина українською

Испанский полузащитник Марко Асенсио стал игроком "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует официальный сайт клуба.

Контракт с 27-летним хавбеком рассчитан до лета 2026 года.

Футболист присоединился к команде на правах свободного агента – его контракт с Реалом истек в конце июня.

Асенсио – воспитанник "Мальорки", именно там он начинал свою футбольную карьеру. В структуру "Реала" Марко попал в 2015 году, один сезон он провел в "Эспаньоле" на правах аренды. С мадридцами Асенсио завоевал три золотых комплекта медалей Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Испании (2), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (3) и КЧМ (4).

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В статье: Марко Асенсио Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
psg.fr

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