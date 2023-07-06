ПСЖ объявил о трансфере экс-звезды Реала

Испанский полузащитник Марко Асенсио стал игроком "Пари Сен-Жермен". Об этом информирует официальный сайт клуба.

Контракт с 27-летним хавбеком рассчитан до лета 2026 года.

Футболист присоединился к команде на правах свободного агента – его контракт с Реалом истек в конце июня.

Асенсио – воспитанник "Мальорки", именно там он начинал свою футбольную карьеру. В структуру "Реала" Марко попал в 2015 году, один сезон он провел в "Эспаньоле" на правах аренды. С мадридцами Асенсио завоевал три золотых комплекта медалей Ла Лиги, Кубок Испании и Суперкубок Испании (2), Лигу чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (3) и КЧМ (4).