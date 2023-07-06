У президента ПСЖ пройшли обыски в парижской квартире

У президента "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи прошли обыски в квартире в Париже. Он был произведен после жалоб Тайеба Бенабдеррахмана, которого заключили в тюрьму в Катаре в 2020 году.

Нассер опоздал на пресс-конференцию по случаю назначения Луиса Энрике главным тренером, но это произошло не из-за обыска.

"Он знал, что судья будет там, и это заняло пять минут, это не имеет ничего общего с его задержкой, которая связана с задержкой самолета и семейной проблемой", – говорит истокчник из окружения клуба.

Аль-Хелаифи также прокомментировал дело через своего пресс-секретаря: