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У президента ПСЖ пройшли обыски в парижской квартире
Причина обыска не уточняется
Фото: twitter.com/AZERTAC
У президента "Пари Сен-Жермен" Нассера Аль-Хелаифи прошли обыски в квартире в Париже. Он был произведен после жалоб Тайеба Бенабдеррахмана, которого заключили в тюрьму в Катаре в 2020 году.
Нассер опоздал на пресс-конференцию по случаю назначения Луиса Энрике главным тренером, но это произошло не из-за обыска.
"Он знал, что судья будет там, и это заняло пять минут, это не имеет ничего общего с его задержкой, которая связана с задержкой самолета и семейной проблемой", – говорит истокчник из окружения клуба.
Аль-Хелаифи также прокомментировал дело через своего пресс-секретаря:
"Как и планировалось и в соответствии с процедурой, следственный судья запросил дополнительную информацию и доступ, которые были предоставлены в полном и прозрачном порядке в сотрудничестве с властями, как это было с первого дня 1", – сказал Аль-Хелаифи.
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