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Рэдклифф о покупке МЮ: У нас хорошее предложение. Подобные клубы больше не делают, но решение за Глейзерами
Соревнования с Аль-Тани продолжаются
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Претендент на покупку "Манчестер Юнайтед", британский миллиардер Джим Рэтклифф прокомментировал процесс по покупке клуба. Владелец нефтяной компании Ineos и французской "Ниццы" борется за клуб с катарским шейхом Аль-Тани.
"Мы все еще очень хотим это сделать. Процесс все еще продолжается, мы над ним работаем.
У нас хорошее предложение. Мы встречались с Глейзерами пару раз и хорошо поговорили, но, в конце концов, решение за ними.
"Манчестер Юнайтед" и подобные клубы больше не делают. Это как искусство или нечто подобное – когда у тебя есть особенные вещи, и их стоимость продолжает расти с течением времени, потому что они очень особенные и редкие", – сказал Рэтклифф.
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Напомним, что Глейзеры оценили "МЮ" примерно в 6 миллиардов фунтов.
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