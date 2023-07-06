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Рэдклифф о покупке МЮ: У нас хорошее предложение. Подобные клубы больше не делают, но решение за Глейзерами

Франция
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Соревнования с Аль-Тани продолжаются

Рэдклифф о покупке МЮ: У нас хорошее предложение. Подобные клубы больше не делают, но решение за Глейзерами

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

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Претендент на покупку "Манчестер Юнайтед", британский миллиардер Джим Рэтклифф прокомментировал процесс по покупке клуба. Владелец нефтяной компании Ineos и французской "Ниццы" борется за клуб с катарским шейхом Аль-Тани.

"Мы все еще очень хотим это сделать. Процесс все еще продолжается, мы над ним работаем.

У нас хорошее предложение. Мы встречались с Глейзерами пару раз и хорошо поговорили, но, в конце концов, решение за ними.

"Манчестер Юнайтед" и подобные клубы больше не делают. Это как искусство или нечто подобное – когда у тебя есть особенные вещи, и их стоимость продолжает расти с течением времени, потому что они очень особенные и редкие", – сказал Рэтклифф.

Читайте также Рэтклифф выпустил книгу. Он пишет, что хотел купить 50% акций Барселоны, а финансовые рычаги назвал путем к катастрофе

Напомним, что Глейзеры оценили "МЮ" примерно в 6 миллиардов фунтов.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
theathletic.com

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