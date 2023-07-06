ПСЖ продаст Мбаппе тому, кто предложит больше, если он не продлит контракт в установленный срок

"ПСЖ" установил дедлайн для Килиана Мбаппе, к которому он должен определиться с продолжением карьеры. Если француз не продлит соглашение до 31-го июля, его продадут тому клубу, который больше предложит.

Решение продать игрока будет принято независимо от того, кто сделает предложение. При этом при продлении контракта также есть условие – как минимум до лета 2025-го.

На Килиана рассчитывает "Реал", а также "Ливерпуль". Появлялась информация, что "красные", как и "мадридцы" готовы предложить 200 миллионов евро за игрока этим летом.

Контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024-го, но у руководства "ПСЖ" четкая позиция: клуб не расстанется с "лучшим в мире футболистом" бесплатно.