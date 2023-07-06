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ПСЖ продаст Мбаппе тому, кто предложит больше, если он не продлит контракт в установленный срок
Саудовская Аравия включится?
Getty Images / Global Images Ukraine
"ПСЖ" установил дедлайн для Килиана Мбаппе, к которому он должен определиться с продолжением карьеры. Если француз не продлит соглашение до 31-го июля, его продадут тому клубу, который больше предложит.
Решение продать игрока будет принято независимо от того, кто сделает предложение. При этом при продлении контракта также есть условие – как минимум до лета 2025-го.
На Килиана рассчитывает "Реал", а также "Ливерпуль". Появлялась информация, что "красные", как и "мадридцы" готовы предложить 200 миллионов евро за игрока этим летом.
Контракт Мбаппе рассчитан до лета 2024-го, но у руководства "ПСЖ" четкая позиция: клуб не расстанется с "лучшим в мире футболистом" бесплатно.
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