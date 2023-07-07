СМИ: Мбаппе удивил ультиматум руководства ПСЖ. Игрок не давал обещаний не уходить бесплатно

Килиан Мбаппе был удивлен ультиматумом от президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи. При этом позиция француза не менялась – он хочет отыграть следующий сезон в клубе.

Мбаппе понимает, что этим летом "Реал" не сможет удовлетворить финансовые запросы "ПСЖ" и намерен покинуть клуб бесплатно следующим летом.

Килиана также удивили слова Аль-Хелаифи, о том, что он обещал не покидать клуб бесплатно. В разговорах со своим окружением игрок утверждает, что не обещал подобного.

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Напомним, что "ПСЖ" ожидает, что Килиан либо продлит контракт до конца июля. В противном случае его продадут клубу, который сделает самое крупное предложение, независимо от того, откуда клуб.