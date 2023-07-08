Мбаппе: ПСЖ – разделенная команда, разделенный клуб

Нападающий "Пари Сен-Жермен" рассказал, что пребывание в ПСЖ не помогает ему развиваться.

“Умаляют ли люди мой уровень выступлений? Да, но я их не виню.

Все во Франции видели, как я рос. Они видят это постоянно – еженедельно в ПСЖ или национальной сборной. Я много забиваю каждый год, поэтому для людей это становится нормальным явлением.

Я молод и имел возможность наблюдать за тем, что делали Роналду, Месси, великие футболисты. Мы живем в таком обществе, где говорят: "Это все хорошо, но сделай это снова".

Думаю, что пребывание в ПСЖ не очень помогает – это разделенная команда, разделенный клуб. Поэтому это притягивает слухи. Однако меня они не беспокоят – я знаю, что делаю”, – передает слова Мбаппе RMC Sports.