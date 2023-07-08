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Сразу 6 футболистам ПСЖ не понравились слова Мбаппе о клубе. Аль-Хелайфи также был удивлен

Франция
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Раздевалка не разделяет настроений Килиана

Сразу 6 футболистам ПСЖ не понравились слова Мбаппе о клубе. Аль-Хелайфи также был удивлен

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Шесть игроков "ПСЖ" обратились к президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи с недовольством касаемо последнего интервью Килиана Мбаппе. Футболистам парижской команжы не понравились слава нападающего о команде.

При этом свое недовольство выразили два летних новичка. Один из шести футболистов в общении с президентом заявил, что это "оскорбление клуба".

"Думаю, что пребывание в "ПСЖ" не очень помогает – это разделенная команда, разделенный клуб. Поэтому это притягивает слухи. Однако меня они не беспокоят – я знаю, что делаю”, – заявил Мбаппе в интервью по случаю вручения награды лучшего игрока сезона от France Football.

Интервью France Football было записано 12-го июня, когда Мбаппе вручили награду, но было опубликовано только сегодня.

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Отмечается, что слова Мбаппе удивили также и самого Аль-Хелаифи. Он считает, что если нападающему так не нравится клуб, то почему бы не покинуть его этим летом, а не бесплатно следующим.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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