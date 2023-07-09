Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ купил атакующего хавбека из Южной Кореи
Задержится в Париже до 2028 года
ФК ПСЖ/Автор невідомий
Парижский "ПСЖ" объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником "Мальорки" Ли Кан Инном. Договор рассчитан на пять лет – до лета 2028-го года. По информации Transfermarkt, "Мальорка" получила за игрока 22 миллиона евро.
Кан Ин стал первым игроком из Южной Кореи, перешедшим в "ПСЖ". Ранее этим летом парижане подписали контракты с Миланом Шкриньяром, Марко Асенсио и Мануэлем Угарте
Напомним, в прошлом сезоне 22-летний вингер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах. До этого он в течение трех лет играл за "Валенсию". Также Кан был лидером молодежной сборной Кореи, проигравшей Украине в финале молодежного ЧМ-2019.
Популярное сейчас
- Англия - чемпион Европы среди молодежи, Динамо пристыдило турок. Главные новости за 8 июля
- Зеленский назначил нового руководителя Национальной гвардии Украины
- Вадим Червак принес извинения арбитрке Софие Причине
- Мбаппе: ПСЖ – разделенная команда, разделенный клуб
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
- Роман Григорчук получил новый статус