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ПСЖ купил атакующего хавбека из Южной Кореи

Франция
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Задержится в Париже до 2028 года

ПСЖ купил атакующего хавбека из Южной Кореи

ФК ПСЖ/Автор невідомий

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Парижский "ПСЖ" объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником "Мальорки" Ли Кан Инном. Договор рассчитан на пять лет – до лета 2028-го года. По информации Transfermarkt, "Мальорка" получила за игрока 22 миллиона евро.

Кан Ин стал первым игроком из Южной Кореи, перешедшим в "ПСЖ". Ранее этим летом парижане подписали контракты с Миланом Шкриньяром, Марко Асенсио и Мануэлем Угарте

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний вингер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах. До этого он в течение трех лет играл за "Валенсию". Также Кан был лидером молодежной сборной Кореи, проигравшей Украине в финале молодежного ЧМ-2019.

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В статье: Мальорка Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Сайт ФК "ПСЖ"

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