ПСЖ купил атакующего хавбека из Южной Кореи

Парижский "ПСЖ" объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником "Мальорки" Ли Кан Инном. Договор рассчитан на пять лет – до лета 2028-го года. По информации Transfermarkt, "Мальорка" получила за игрока 22 миллиона евро.

Кан Ин стал первым игроком из Южной Кореи, перешедшим в "ПСЖ". Ранее этим летом парижане подписали контракты с Миланом Шкриньяром, Марко Асенсио и Мануэлем Угарте

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний вингер забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 39 матчах. До этого он в течение трех лет играл за "Валенсию". Также Кан был лидером молодежной сборной Кореи, проигравшей Украине в финале молодежного ЧМ-2019.