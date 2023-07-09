Мбаппе не планирует продлевать контракт с ПСЖ: у француза уже есть вариант с Реалом на лето 2024-го

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не изменил свое мнение о продлении контракта с клубом. 24-летний француз не планирует продлевать соглашение, срок которого истекает следующим летом. Об этом заявил Фабрицио Романо на своем YouTube.

Мбаппе решил покинуть ПСЖ свободным агентом в 2024 году. Однако клуб решительно настроен по этому вопросу: парижане продадут игрока этим летом, если он не поставит подпись под новым контрактом.

Более того, в клубе чувствуют, что у Килиана уже есть соглашение с “Реалом” на лето 2024-го года. "Сливочные" следят за ситуацией, однако пока не комментируют ее публично, ведь это может не понравиться "Пари Сен-Жермен".

Мбаппе выступает в составе столичного клуба с 31 августа 2017 года. Первый сезон он провел в Париже на правах аренды из "Монако", а затем ПСЖ оформил трансфер футболиста за 180 миллионов евро. В последний раз Килиан продлевал контракт в мае 2022-го.