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Мбаппе не планирует продлевать контракт с ПСЖ: у француза уже есть вариант с Реалом на лето 2024-го

Франция
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Килиан сам все решил

Мбаппе не планирует продлевать контракт с ПСЖ: у француза уже есть вариант с Реалом на лето 2024-го

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не изменил свое мнение о продлении контракта с клубом. 24-летний француз не планирует продлевать соглашение, срок которого истекает следующим летом. Об этом заявил Фабрицио Романо на своем YouTube.

Мбаппе решил покинуть ПСЖ свободным агентом в 2024 году. Однако клуб решительно настроен по этому вопросу: парижане продадут игрока этим летом, если он не поставит подпись под новым контрактом.

Более того, в клубе чувствуют, что у Килиана уже есть соглашение с “Реалом” на лето 2024-го года. "Сливочные" следят за ситуацией, однако пока не комментируют ее публично, ведь это может не понравиться "Пари Сен-Жермен".

Мбаппе выступает в составе столичного клуба с 31 августа 2017 года. Первый сезон он провел в Париже на правах аренды из "Монако", а затем ПСЖ оформил трансфер футболиста за 180 миллионов евро. В последний раз Килиан продлевал контракт в мае 2022-го.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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