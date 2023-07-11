Энрике живет на базе ПСЖ. Ему не нравится центр Парижа

Новый главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поселился на базе клуба в Пуасси. Он не хочет жить в центре Парижа или в районе Нейи пока ищет себе жилье.

Специалист планирует поселиться как можно ближе к тренировочной базе "ПСЖ", а ситуация с недвижимостью в Париже остается сложной. Так Маурисио Почеттино более года жил в отеле, прежде чем нашел себе жилье в столице Франции.

Напомним, что Энрике подписал контракт с "ПСЖ" на 2 года.