  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Энрике живет на базе ПСЖ. Ему не нравится центр Парижа
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике живет на базе ПСЖ. Ему не нравится центр Парижа

Франция
Обновлено
(1 голосов)

На поиск жилья придется потратить время

Энрике живет на базе ПСЖ. Ему не нравится центр Парижа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поселился на базе клуба в Пуасси. Он не хочет жить в центре Парижа или в районе Нейи пока ищет себе жилье.

Специалист планирует поселиться как можно ближе к тренировочной базе "ПСЖ", а ситуация с недвижимостью в Париже остается сложной. Так Маурисио Почеттино более года жил в отеле, прежде чем нашел себе жилье в столице Франции.

Напомним, что Энрике подписал контракт с "ПСЖ" на 2 года.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ готов на все, чтобы Мбаппе продлил контракт
yellow-arrow
ПСЖ готовится подписать Бернарду, чтобы смягчить эффект от ухода Мбаппе
yellow-arrow
Бывший спортдир ПСЖ: Мбаппе провел в Париже 6 лет и за эти 6 сезонов ЛЧ выиграли 6 разных клубов. Пора уйти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде